A la baja, interrupciones legales del embarazo en la CDMX

De 2014 a la fecha, las Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) han disminuido en 29% en la Ciudad de México, reportó la Secretaria de Salud.

La dependencia capitalina explicó, a través de una respuesta a una solicitud de información hecha por Publimetro, que en 2014 se realizaron en las distintas clínicas de salud un total de 20 mil 559 procedimientos para interrumpir el embarazo, pero para 2019 la cifra bajó a 14 mil 635 casos.

Este número de ILE es el más bajo del que se tenga registro en los últimos 10 años. Cabe recordar que fue en 2007 cuando la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó modificaciones al Código Penal y a la Ley de Salud locales para permitir el aborto antes de las 12 semanas de gestación.

A decir de Mayra Miranda, integrante de Católicas por el Derecho Decidir, esta reducción de abortos legales obedece a dos grandes cuestiones: la primera tiene que ver con que las mujeres tienen más apropiación sobre su cuerpo, es decir, que utilizan métodos anticonceptivos de una manera preventiva y que tienen un buen acceso a la información.

De igual forma, comentó que durante 2019 surgieron varios colectivos feministas que acompañaron a las mujeres y les brindan información sobre su cuerpo y sexualidad. “Nosotras creemos que tiene que ver con estos factores, no es que las mujeres ya no tengan embarazos no deseados, sino que están previniendo embarazos no planeados porque se están informando mucho más”.

Por último, apuntó que estas cifras rompen con todos los paradigmas y dudas de quienes creían que con la despenalización del aborto, éstos se iban a disparar e iban a ser vistos como un método anticonceptivo.

En tanto, para la senadora Malu Mícher, esta reducción en los abortos puede tener muchos factores, por ejemplo, acompañamiento y mayores oportunidades de información de las jóvenes, redes de apoyo, privatización de los servicios y otros que permiten acceder a mayores y mejores opciones de información y de decisión.

“El acceso a mayor información, acompañantes, difusión de uso de medicamentos y en general de lo que es la ILE y qué hacer, es una gran ventaja ( para las mujeres), pero no suple por supuesto la consejería y dependiendo del mes de embarazo en que se encuentre”, apuntó.

¿Quienes interrumpen su embarazo?

Del total de casos registrados en 2019, el 58% lo realizaron mujeres solteras, 28% vivían en unión libre, el 8% estaba casada y un 2% se encontraba divorciada.

De igual forma, cabe destacar que el 38% de los abortos que se practicaron en la CDMX el año pasado fueron de mujeres que venían de otros estados, la mayoría de los estados de México, Puebla, Hidalgo Morelos.

En este sentido, la Secretaria de Salud precisó que el 50% de las mujeres que se sometieron a este procedimiento tienen estudios de preparatoria concluidos, 26% estudios de secundaria y 17% licenciatura concluida.

Si bien las ILE han disminuido, los abortos ilegales han aumentado, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En 2018 se reportaron 110 casos de aborto y para 2019 la cifra pasó a 132 casos.

