"Señor Barriga" asegura que esta escena de "La Chilindrina" fue real

Casi cincuenta años después de su estreno, 'El Chavo del 8' sigue siendo recordada como una de las inocentes comedias que marcó la vida y los corazones de muchas personas en todo el mundo y por eso cada vez que sale a la luz alguna noticia de esta comedia mexicana da mucho de qué hablar. Por Miami Mundo / RCN Esta vez Edgar Vivar, recordado por su personaje del 'Señor Barriga', reveló un secreto de la elaboración de uno de los capítulos de 'El Chavo del 8', que se transmite les fines de semana por el Canal RCN, al resolver la duda de una seguidora a través de su cuenta oficial de Twitter. "Siempre he tenido la duda de si el corte de pelo en este capítulo fue real, ¿Usted lo sabe?", preguntó una fanática en esa red social publicando la foto del capítulo en el que Don Ramón trabaja en una peluquería y 'El Chavo' (Roberto Gómez Bolaños) termina cortándole parte del cabello a la Chilindrina (María Antonieta de las Nieves) como parte de un juego.