Terremoto magnitud 7.7 sacude a Jamaica y Cuba

La tarde de este martes se registró un terremoto en Jamaica, magnitud 7.7; preliminarmente se informó que su magnitud era 7.3.

El movimiento se registró este martes a 120 kilómetros del extremo noroeste de Jamaica y 80 kilómetros del sureste de Cuba a las 19.10 GMT a una profundidad de 10 kilómetros.

Hasta el momento no se ha activado la alerta de tsunami, informó el Servicio Meteorológico Nacional en Estados Unidos. Lo que se activó fue un "aviso de amenaza", el cual significa que es un evento de menor riesgo a un tsunami.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que no hay aviso de tsumani por el sismo pero que se espera que provoque olas de altura elevada en Belice, Cuba, Honduras, México, Islas Caimán y Jamaica.

#PTWC 02 – No tsunami threat to #PRVI from a regional magnitude 7.3 #earthquake https://t.co/D9Q4HxPory #PTWC

— NWS PTWC (@NWS_PTWC) January 28, 2020