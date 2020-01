Van por más implicados en agresión con ácido a María Elena Ríos

El fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, informó que existen tres órdenes de aprehensión pendientes por el ataque a la saxofonista María Elena Ríos, joven que fue rociada con ácido por dos hombres el 9 de septiembre en Huajuapan de León.

Reformarán Código Penal de Oaxaca tras ataque a María Elena Hasta el momento las autoridades estatales detuvieron a los agresores materiales, pero falta aprender al autor intelectual.

Una de las órdenes sería contra de un intermediario entre los agresores materiales, los cuales fueron detenidos en diciembre pasado, y los autores intelectuales.

El funcionario estatal también dijo que existe una campaña en contra de la víctima, la cual se ha emprendido a través de mensajes de texto enviados por teléfonos celulares y por redes sociales, en ellos se asegura que el presunto autor intelectual, el ex diputado local del PRI Juan Vera Carrizal, no pagará por un crimen que no cometió.

Rubén Vasconcelos también dijo que dicha campaña busca desacreditar la investigación de la fiscalía, aunque no responsabilizó a alguien en particular por esto; sin embargo, aseguró que las investigaciones continuarán para dar con los responsables.

Finalmente, el fiscal dijo que al ataque contra María Elena Ríos, es un caso clasificado como de violencia extrema y no quedará impune.

(Con información de La Jornada)