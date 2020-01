Viaja Marcelo Ebrard a Washington para firma del T-MEC

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, viaja este martes a Washington para atestiguar la firma de Donald Trump del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para el miércoles, informaron fuentes de Cancillería.

Este lunes, el Parlamento canadiense inició el proceso de ratificación del nuevo tratado comercial de América del Norte, denominado T-MEC, el último paso necesario para que el acuerdo negociado por Estados Unidos, México y Canadá sustituya al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en vigor desde 1994.

El Gobierno de Justin Trudeau prevé que el Partido Conservador, la principal formación de la oposición, con 121 diputados, apoyará la ratificación del acuerdo, que se espera que sea ratificado esta misma semana.

Ante la esperada aprobación por parte de Canadá, el canciller Ebrard viajará a Washington en representación de México y de su presidente, Andrés Manuel López Obrador, que no ha salido del país desde que asumió como mandatario, pues prefiere centrarse en los temas nacionales.

Thank you to Chuck & all. USMCA is going to be GREAT! https://t.co/tK3zxHOlYg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020