Brad Pitt causa sensación al lucir gafete con su nombre en el almuerzo de los Oscar

El actor Brad Pitt sigue haciendo gala de su espontaneidad en sus apariciones públicas. Una muestra de ello es lo que sucedió durante el almuerzo de los Oscar, cita en la que además de lucir un atuendo muy casual relajado, portó un gafete en el que de forma muy creativa él escribió su nombre para identificarse y compartir con el resto de los invitados.

Brad Pitt luce gafete con su nombre

"Brad Pitt. Mejor Actor de Reparto, Once Upon a Time in Hollywood”, es lo que se leía en el gafete con el que más de uno de sus colegas se reía por considerar que no era necesaria esta particular presentación, ya que su imagen es muy reconocida en el mundo artístico.

Sin embargo, para el ex de Angelina Jolie significó una oportunidad ideal para romper el hielo con el resto de los invitados que se dieron cita a este encuentro previo a la celebración de los Oscar.

Momentos espontáneos de Brad Pitt

Y esta no es la primera vez que Pitt hace gala de su comicidad, en las alfombras rojas o entrevistas siempre busca momentos para destacarse no solo por su galanura, sino para bromear con sus compañeros.

Uno de los momentos más recordados por sus fans fue el photobomb que le hiciera a Margot Robbie durante la promoción de la película "Once Upon In Time In Hollywood".

Y a esto se le sumó su encuentro con Jennifer Anniston que quedó registrado y se hizo viral en las redes sociales en las que aún se debate el momento.