Identificados 50 personas relacionadas con masacre a familia LeBarón

Julián LeBarón informó que las autoridades federales tienen identificadas 40 o 50 personas que presuntamente participaron en la masacre de mujeres y niños en Bavispe, Sonora, en noviembre del año pasado.

Al participar en el taller “La Política de Seguridad Pública en México: ¿qué ha fallado?” del Consejo Consultivo Ciudadano, de Pensando en México, precisó que los identificados pertenecen al Cártel de Juárez.

Además, el activista detalló que han sido detenidas siete personas en México y dos más en Estados Unidos que participaron directamente en la masacre.

Sin embargo, dijo que hasta el momento se desconoce las causas que originaron el ataque pues aunque se tienen diferentes versiones no se tiene seguridad , pues se ha dicho que los atacantes estaban esperando a unos narcos del otro lado del cerro.

"Lo que sí me queda muy muy claro es que nadie de nosotros sabemos por qué lo hicieron, si estaban tan drogados y no sabían lo que estaban haciendo, lo que nos queda muy claro es que no le han dicho.

Al hacer uso de la voz, planteó que la sociedad mexicana debe organizarse para exigirle a las autoridades que hagan su trabajo ante la inseguridad en México, para que actúe como se debe.

“No pueden seguir teniendo el monopolio de la justicia con cien por ciento de impunidad y monopolio de la seguridad, si no le pueden dar seguridad a la comunidad, nosotros tenemos el derecho a la libertad”, comentó.