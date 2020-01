Restricción a plásticos molesta a empresarios de Jalisco

Las modificaciones en los reglamentos que han implementado los municipios, en algunos casos para prohibir el uso de productos fabricados con plásticos, han encendido los focos rojos en el sector empresarial, pues acusan, están yendo más allá de lo que establecen las normas estatales.

La inconformidad es particularmente por lo aprobado en Zapopan, que inició un proceso de socialización de 150 días y a partir del 22 de junio sancionará a quien produzca o distribuya bolsas de plástico, bolsas de acarreo, popotes, plásticos de un sólo uso (desechables en general) e incluso productos de unicel.

Guadalajara fue mucho menos severo en su regulación comparado con Zapopan, no obstante, sí prohibe el uso de las bolsas y los popotes. Tlaquepaque cuenta con una legislación desde abril de 2019, no obstante, con la entrada en vigor de la norma estatal en octubre de 2019, deberán realizarles cambios a su normatividad municipal. No obstante, ante las críticas del empresariado, Tlaquepaque ha decidido realizar foros con los principales implicados en el tema antes de tomar una decisión.

“La norma no prohíbe la fabricación, ni prohibe la venta de las bolsas, y es la norma de nuestro estado; regula el uso y regula fabricación”, sentenció Javier Romo Zúñiga, vocero oficial del CCIJ, sobre el tema de plásticos y vicepresidente ejecutivo de la Camara Regional de la Industria de la Transformación (Careintra).

A decir del empresario, las normas municipales también se contraponen al proyecto de manejo de residuos propuesto por el estado, donde se iba a impulsar el reciclaje de productos de plástico, la llamada economía circular.

Romo Zúñiga acusó que no hay una autoridad estatal rectora de las regulaciones municipales y que eso sólo va a provocar un desorden.

Explicó que en todo caso la bolsa de papel genera menor impacto al medio ambiente, pero son los municipios quienes no acatan las normas ambientales, pues afirmó que de nada sirve si se incumple con la separación de residuos, obligación existente desde el 2008.

El empresariado señaló que demandan que la autoridad atienda sus demandas, pero que de nada servirán estas regulaciones si no van acompañadadas de una nueva culturización de la población.

Las fechas de la regulación