Video: Amante cae de un segundo piso tras escapar por la ventana

Como una película, así fue el momento que vivió un sujeto en Suiza quien salió por la ventana de un segundo piso tras llegar el esposo de su amante.

El particular momento no termina ahí, pues el hombre quien vestía únicamente ropa interior, no logró tener una posición cómoda y cayó estrepitosamente sobre un auto que estaba en la zona.

De la sorpresa a luchar por su vida

En el material viral por redes sociales, al hombre se lo puede ver luchando para agarrarse mejor y evitar lo que sabe que será una caída muy dolorosa y vergonzosa. Sin embargo, en cuestión de segundos, la gravedad pasa factura y él se estrella contra una camioneta blanca estacionada debajo con un ruido sordo.

El video fue grabada por una mujer quien se encontraba en un edificio cercano y fue testigo del extraño momento.

Hardcore parkour for when you've been putting your love lolly in places you shouldn't… Nice socks though mate 👍 pic.twitter.com/hzIRigzP0H — You Absolute Clown 🔞 (@clownabsolute1) January 30, 2020

Según el diario británico, The Sun, los oficiales de la Policía Cantonal de Zurich dijeron que estaban al tanto del incidente, que tuvo lugar en Wallisellen, Suiza pero no dieron más detalles.

Reacciones en sociales

Muchos de los miles que han visto el video en Twitter tienen sus propias teorías.

@RossMac: "El esposo de la mujer llegó temprano a casa".

@Lovewill: "Si no puedes pelear … no te metas con una mujer casada jajaja".

@Catwoman : "Mi esposo se preguntará de dónde salieron los dos sangrientos moob en su camioneta mañana".

@CharlieGraham: "Sus pantalones serán de un tono marrón más oscuro después de ese impacto".

