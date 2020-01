Promete Bonilla encarcelar a "Kiko" Vega por adeudo de agua

Tras dar a conocer que el ex gobernador del PAN, Francisco “Kiko” Vega, incurrió en abuso de poder, al no pagar por el servicio de agua potable de una de sus propiedades durante mandato, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, advirtió que se aplicará la ley al ex funcionario que haya cometido este tipo de prácticas irregulares.

El mandatario de Morena, exclamó que “es el colmo” que su antecesor no haya pagado por ese servicio, y denunció que el “robo de agua en la entidad ha sido una constante”.

Bonilla Valdez sostuvo que tiene evidencias contundentes que demuestran de que el ex gobernador Francisco Vega, no ha pagado el agua desde hace cinco años, y sentenció que esa denuncia se suma a las demás investigaciones por desvío de recursos que hay en contra del panista.

"¿Cómo no nos vamos a molestar? si a los ciudadanos no se les perdona el agua aún en pagos menores, y se les corta el servicio inmediatamente, mientras que a empresarios millonarios como” Kiko” Vega pasan por encima de la ley, y aun así reciben los servicios y recursos para mantener sus negocios", cuestionó el servidor público.

Al caso de “Kiko” Vega, se suman 700 empresas más que no han pagado a la la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), señaló Jaime Bonilla Valdez, al considerar este hecho como “una injusticia” y un abuso por parte de los empresarios, así como un claro "robo de agua" que no quedará impune.