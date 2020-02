China fabrica en masa kit de detección rápida de coronavirus

En un plazo entre 8 y 15 minutos se podrá conocer si un paciente tiene coronavirus (2019-nCoV) con el kit de detección que desarrollaron científicos del país asiático, informó a medios Oficina de Ciencia y Tecnología de la ciudad de Wuxi.

Hasta este sábado 01 de febrero, el coronavirus sumaba 11.953 contagiados en todo el mundo, según el conteo que lleva la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Con el desarrollo del kit será vital para la prevención y el control de la epidemia, informó la agencia de noticias china Xinhua. También se informó que se han encontrado nuevos modos eficaces de tratamiento para pacientes en estado grave por el coronavirus.

Estados Unidos registró su octavo caso de coronavirus en Boston, en el estado de Massachusetts. El alcalde de esa ciudad, Marty Walsh, tuiteó que es un caso aislado "y la amenaza para el público en general es baja. Quiero reiterar que la ciudad de Boston está preparada para una respuesta segura y efectiva al coronavirus".

Boston has its first confirmed case of the 2019 coronavirus. This is an isolated case and the threat to the general public is low. I want to reiterate that the @CityofBoston is prepared for a safe and effective response to the coronavirus. https://t.co/x5jhN5iwga

— Mayor Marty Walsh (@marty_walsh) February 1, 2020