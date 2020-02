Mujer besa y perdona a exnovio que intentó matarla a balazos durante juicio por el ataque

Micheli Schlosser, de 25 años, impactó a un tribunal en Brasil al pedir autorización al juez para abrazar y besar al exnovio que intentó matarla disparándole cinco veces en medio del juicio por intento de feminicidio.

El crimen ocurrió en el Centro Venâncio Aires el 11 de agosto de 2019. Micheli y su entonces pareja, Lisandro Rafael Posselt, de 28 años, acudieron a una heladería en compañía de unos amigos cuando la joven se percató de que su pareja estaba recibiendo textos de otra mujer; informó La Nación.

El hecho produjo una fuerte discusión en la que ella amenazó con acusarlo de violación. El hombre decidió retirarse para regresar armado poco después y atentar contra la vida de su novia.

El día del acontecimiento, sus amigos la empujaron dentro de un automóvil para protegerla, pero el agresor igualmente disparó siete veces a uno de los cristales. Cinco de las balas la impactaron. La cabeza, espalda y brazo de la víctima fueron las zonas afectadas.

Afortunadamente, ninguna fue letal.

Uma cena inusitada ocorreu em um julgamento no Tribunal do Júri, em Venâncio Aires (RS). Micheli Schlosser, 25 anos, pediu para beijar o ex-namorado, Lisandro Rafael Posselt, 28, que tentou matá-la com cinco tiros em agosto de 2019 Foto –> Álvaro Pegoraro/Folha do Mate pic.twitter.com/eZ6PPbQwIp — Metrópoles (@Metropoles) January 29, 2020

"Salimos durante aproximadamente un año y medio. Peleamos por las conversaciones que recogí en su teléfono celular. Luego discutimos, lo provoqué mucho ese día y por eso disparó. Amenacé con denunciarlo a la policía por violación", confirmó la joven durante una entrevista al diario local Gazeta Do Sul.

Víctima de exnovio que intentó matarla: "Lo amo y lo he perdonado"

El hombre estuvo en prisión preventiva pocos días después del suceso y fue este martes 28 de enero cuando se desarrolló el juicio por el hecho. Según el medio brasileño, la mujer reiteró ante el jurado que ella "lo provocó".

"Nunca me había agredido, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó por su error", dijo.

Posselt fue sentenciado a siete años en un régimen semiabierto, cinco por intento de feminicidio y dos por posesión ilegal de un arma, señaló la publicación. Sin embargo, no volverá a la Penitenciaría Estatal de Venâncio Aires, donde estaba recluido.

Metrópoles indicó en Twitter que "debido a que la pena por intentar el feminicidio fue inferior a ocho años y por no tener antecedentes penales, será puesto en libertad".

Durante la conversación con Gazeta Do Sul, Schlosser relató al periódico que los disparos todavía están alojados en su cuerpo. En cuanto al futuro con el exnovio que intentó matarla, detalló hablarán "y si todo va bien, volveremos y todo será como antes. Lo amo y ya lo he perdonado".

Fiscal del caso: "Nunca había visto algo así"

La brasileña enfatizó que el evento fue su culpa. "Dije mucho sin pensar en ese día. Dije que lo denunciaría por asalto y otras cosas. Pero él nunca me agredió antes. No me quedo con un hombre que ataca".

Por su parte, el fiscal del caso, Pedro Rui da Fontoura Porto, aseguró que "nunca había visto algo así" en una víctima de violencia de este tipo.

"El hecho de que ella llegó no solo a la sesión plenaria, sino también a la audiencia de instrucción que tuvo lugar antes, y que quiere casarse con él, que quiere vivir el resto de su vida con un hombre que intentó matarla, sorprendió a todos . Cuando el juez anunció la sentencia en un régimen semiabierto, aplaudió. Nunca había visto esto antes”, declaró.

El insólito beso fue registrado por un fotógrafo del diario Folha do Mate.