Abaten a terrorista en Londres tras apuñalar a varias personas

Un hombre fue abatido a disparos por parte de agentes británicos en un incidente "terrorista" ocurrido este domingo en el barrio de Streatham, al sur de Londres, en el que varias personas resultaron presuntamente apuñaladas, según confirmó la Policía Metropolitana.

BREAKING NEWS: Armed man shot by police in London after stabbing multiple ppl at Streatham High Road, a popular shopping street in London. 9-10 ambulances at the scene: pic.twitter.com/aw3f8v0zCi

— Tom (@TomvdMolen) February 2, 2020