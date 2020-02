El Pentágono alista instalaciones militares para posibles contagiados de coronavirus

Estados Unidos destinará varias instalaciones del Departamento de Defensa para el alojar a las personas que se requiera poner en cuarentena por sospecha de contagio de coronavirus 2019-nCoV, según informó el secretario de Defensa, Mark Esper.

En un comunicado, el Pentágono detalló los alojamientos militares tienen una capacidad para mil personas y se espera que estén acondicionados para los evacuados estadounidenses de la ciudad china de Wuhan, epicentro del nuevo brote, según información difundida por las agencias RT y Reuters.

Se trata de cuatro instalaciones militares: dos ubicadas en California, una en Colorado y otra en Texas, confirmó el Pentágono.

El aviso de cuarentena

El Departamento de Salud y Servicios humanos estadounidense (HSS, por sus siglas en inglés) había solicitado lugares que pudieran albergar al menos a 250 personas en habitaciones individuales hasta el 29 de febrero.

En el aviso, la dependencia también acotó que se haría responsable de los cuidados, así como el transporte y la seguridad de todos los pacientes.

"El personal del Departamento de Defensa no estará en contacto directo con los evacuados y estos no tendrán acceso a ninguna ubicación de la base que no sea su vivienda asignada", explicó esa oficina.

El viernes pasado el secretario del HSS, Alex Azar, anunció una "cuarentena obligatoria de 14 días" a cualquier connacional que regresara al país procedente de la provincia de Hubei u otras zonas de China en las últimas dos semanas, hasta garantizar que "no representa un riesgo para la salud pública".

Esta semana fueron evacuados del país asiático 195 norteamericanos, quienes permanecieron confinados en una base militar de California y fueron sometidos a exámenes médicos antes de puestos en cuarentena.

"El presidente Trump tomó medidas decisivas para minimizar el riesgo de propagación del coronavirus", agregó el funcionario, quien defendió que la "máxima prioridad" del Gobierno "es la seguridad del pueblo estadounidense".