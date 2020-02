Lucero irradia felicidad en un bikini gris a sus 50 años

Lucero demostró una vez más que no le hace falta someterse ningún procedimiento estético para verse espléndida. Sin temor a sus 50 años de edad, la artista mexicana publicó una imagen en Instagram donde deja ver una parte de su cuerpo luciendo un bikini gris con toques blancos durante un día de relax.

Lucero descarta matrimonio con su novio Michel Kuri La cantante además desmintió su pronto regreso a las telenovelas.

“¡Hola, hola! Feliz fin de semana”, escribió la “Novia de América” en la leyenda de la instantánea que compartió este sábado 1 de febrero. En la foto además presumió una gran sonrisa, un chongo despeinado, lentes de sol y unos pequeños pendientes blancos a juego con el bañador.

Aunque Lucero solo muestra la mitad de sus atributos en la postal, sus fanáticos le reiteraron que se veía “perfecta” en más de 2,000 comentarios. El post también recibió casi 100 mil “me gusta”. La imagen parece ser tomada en el medio del mar a bordo de una embarcación.

“Linda”, “0 defectos”, “Socorro” y “Qué hermosa, tan radiante”, fueron algunas de las frases que sus más de 2 millones de seguidores le expresaron.

Igualmente, sus fans hicieron énfasis en la curva que más destaca: su sonrisa.

@katthy_mg2: “Eres perfecta, ¿si lo sabes, verdad? Esa sonrisa lo dice todo. Qué tengas excelente fin de semana largo, bonita”.

@cinthia_lhl: "¡Qué belleza! Lucero disfruta mucho esas vacaciones… Aunque ya para que te digo, si se nota que lo estás haciendo".

@jovanys72: "Bella sonrisa, feliz fin de semana".

@maca_ic: "Pero qué hermosa"

@flor_hogaza_gonzalez: "Pregunta seria: ¿no te duele la cara o el cuerpo de tanta perfección?"

Lucero explicó por qué se resiste a las cirugías estéticas

La cantante y actriz dio una reciente entrevista al programa Ventaneando en el cual asegura que no acude al quirófano porque se siente bien con su aspecto actual.

“Me veo al espejo y me gusta cómo me veo, me veo como una persona de mi edad, y ¿si me pongo más joven?… ¡qué bueno! Pero, y ¿si me hago algo y me veo toda diferente?, ya no voy a hacer la Novia de América!”, dijo.

Asimismo, señaló entre sonrisas que “si alimentas el alma, se va volviendo más bonita, más grande y más fuerte, la piel se va, todo se va cambiando y transformando con la edad, nadie puede permanecer igual, ni que hagas un pacto con Dorian Grey".