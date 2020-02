“Escuché una explosión debajo de mi asiento”: 5 horas de angustia vivieron pasajeros de Air Canada

View this post on Instagram

Pasadas las siete de la tarde ha tomado tierra en el aeropuerto de Madrid Barajas el avión de Air Canada que volaba sin al menos una rueda del tren de aterrizaje, con un motor inutilizado y con 128 pasajeros a bordo, entre ellos dos bebés. Se trata del vuelo AC837, que partió desde el aeródromo madrileño en dirección a Toronto a las 14.33 pasadas, y cuyo piloto reportó a la media hora del despegue que debía volver a su destino por, según AENA, "problemas técnicos". #aircanada #barajas #ac837 #madrid #airplane