Amber Heard confesó que sí golpeaba a su ex Jhonny Depp

View this post on Instagram

Link in the Bio: #JohnnyDepp: #Actor reveals proof of domestic violence by ex-wife #AmberHeard , the internet lost it. https://www.yeetmagazine.com/ #justiceforjohnnydepp #trending #johnnydeppfans #johnnydeppisinnocent #jacksparrow #johnnydeppfan #johnnydepplove #deppheads #depp #johnnydeppforever #potc #piratesofthecaribbean #hollywoodvampires #deppheadforlife #johnnydeppedit #johnnydeppfanpage #johnny #s #deppheadforever #captainjacksparrow #justiceforjohnnydepp #johnnydeppismygrindelwald #youngjohnnydepp #johnnydeppmovies #isupportjohnnydepp #johnchristopherdepp #johnnydeppyoung