El caucus de Iowa es el pistoletazo para la carrera presidencial de Estados Unidos 2020

El caucus de Iowa, tradicionalmente el primero en la elección interna de los candidatos a las presidenciales de los Estados Unidos comienza hoy con la escogencia del abanderado demócrata. Los simpatizantes del partido del burrito azul deberán escoger entre 11 postulantes.

Pero, de los 11, solo tres tienen real posibilidad de descollar en el caucus de Iowa: Joe Biden, anterior vicepresidente de Barack Obama, Bernie Sanders, quien se autodenomina socialista y Elizabeth Warren. Pero la pelea, más allá de las encuestas, va entre Biden y Sanders.

Una página en internet permite conocer la ubicación del centro de reunión para los caucus de Iowa dependiendo de cada zona del estado.

Biden publicó un mensaje en su cuenta en twitter en el que alude directamente a Trump. "Espero poder contar con su apoyo, porque juntos podemos vencer a Donald Trump, unir a este país y ganar la batalla por el alma de esta nación", escribió posteando un video en el que se dirige a los simpatizantes en Des Moines y pidiéndoles su apoyo en el caucus de Iowa.

Caucus Day is here, Iowa! Head to https://t.co/3HaA5wLv2M to confirm your caucus location and plan to show up by 6:30 PM CT. I hope I can count on your support — because together we can beat Donald Trump, unite this country, and win the battle for the soul of this nation. pic.twitter.com/ZM0aET6rW7

Bernie Sanders se dedicó a tuitear mensajes sobre la brecha social en los Estados Unidos. En el último, fustigó que grandes corporaciones no paguen impuestos. "Necesitamos un gobierno de, por y para la gente, no grandes corporaciones", escribió a las puertas del caucus de Iowa.

What do Amazon, Starbucks, Chevron, Netflix, GM, Duke Energy, Xcel Energy, Halliburton, Eli Lilly, JetBlue, U.S. Steel, FedEx, and Dow-DuPont have in common?

They all paid $0 in corporate taxes last year.

We need government of, by, and for the people—not huge corporations. https://t.co/gg48hgSZXM

— Bernie Sanders (@SenSanders) February 4, 2020