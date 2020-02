Gobierno de la CDMX realizará cirugías bariátricas gratuitas ¡Conoce qué debes hacer!

View this post on Instagram

Excelente post #repost @armandobastidaep colega enfermero español, que nos hace ver de una manera bastante clara un problema que ya es epidemia y lo peor es que si no se pone freno en la infancia, las consecuencias a futuro no son nada buenas😞 ・・・ "Los niños y niñas de ahora pesan 5,9 kilos más que los niños y niñas de los años 70" De media, claro… y en muchos casos se considera que esos casi 6 kilos ya hace a muchos niños estar en sobrepeso. . ¿Cómo es posible? Pues porque aunque el cuerpo tiene mecanismos de defensa para no engordar, cuando la ingesta es superior a la necesaria, llega un momento en que irremediablemente se empieza a acumular el peso. Según un estudio de la revista The Lancet Diabetes & Endocrinology, las calorías necesarias para que los niños y niñas aumenten de peso por encima de lo esperable son más de las que se creía. . Para que una niña de 5 años de peso normal tenga 10 kg de sobrepeso al tener 10 años debe comer unas 400 kcal diarias de más, que sería lo equivalente a una ración media de patatas fritas. . En el caso de los niños es más. Por ejemplo, un niño de 11 años con 8,2 kg de sobrepeso ha ingerido ha comido 320 kcal de más al día que los tienen un peso normal. En el caso de la niña, lo habría logrado con 301 kcal de más. . Si nos centramos en los 5,9 kilos mencionados, estamos hablando de que los niños de ahora están consumiendo unas 200 kcal diarias más de las que necesitan, que equivale a un helado de cucurucho de vainilla y chocolate, más o menos. . Parte del problema es que no perseguimos a los peques para que se beban todo el agua del vaso, pero sí para que se acaben lo del plato. . Y no sólo eso, es que lo que hay en el plato es, demasiadas veces, un menú desequilibrado, que a veces se compone de más azúcar simple y ultraprocesados que de comida normal. . Súmale que nuestros peques son la generación T (tablet) y sí, 2+2 son 4: si comes peor, comes más y te mueves menos, normal que haya una epidemia de sobrepeso, obesidad y caries. #Sobrepeso #enfermera #enfermerapediátrica #Obesidad #obesidadinfantil #Infancia #nutricioninfantil #Epidemia #autocuidado #NiñosConPeorSalud #AdultosConPeorSalud