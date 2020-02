Pese a alerta de género, aumentan 19% delitos sexuales en la CDMX

Los delitos sexuales contra las mujeres desde que se activó la Alerta de Género en la CDMX han aumentado en 19%.

Al reinaugurar la Agencia Especializada en Delitos Sexuales, la fiscal Ernestina Godoy explicó que del 21 de noviembre de 2019 al 31 de enero del 2020, que es el periodo de la alerta, se iniciaron 362 carpetas de investigación por distintos delitos de índole sexual, mientras que en el periodo previo se levantaron 302 carpetas.

Esta tendencia a la alza fue la misma observada a lo largo del año. De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los delitos contra la libertad y la seguridad sexual crecieron 46% durante 2019. En 2018 se reportaron cuatro mil 445 casos de violaciones, abuso, acoso y hostigamiento sexual, por seis mil 507 del año pasado. De igual forma, los feminicidios crecieron en 58% al pasar de 43 a 68 casos.

“Somos conscientes de que la atención integral a las mujeres, es una gran demanda de la sociedad mundial. La violencia de género es un hecho, no sólo estadístico, seguirá siendo una de nuestras prioridades la atención a mujeres y niñas, y no podemos cerrar los ojos ante el grave problema que estamos viviendo todas las mujeres”, expuso.

Aumentan detenciones

Pero no todas son malas noticias, pues lo que también ha subido para bien, dijo Godoy, es la judicialización de las carpetas de investigación: 59 por 38 del periodo previo, lo que representó un incremento del 55%. También crecieron las vinculaciones a proceso que pasaron de 29 a 55, es decir, un alza del 89%, y la prisión preventiva oficiosa aumentó 333% al pasar de seis a 26 casos.

El objetivo de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales es innovar en el paradigma de atención integral a las víctimas al generar espacios de atención especializados, que sean confortables, cálidos y dignos para que las mujeres que necesitan y merecen acceder a la justicia, lo hagan en un entorno verdaderamente terapéutico que propicie un contexto de empatía y de respeto.

“Las víctimas de delitos sexuales requieren empatía, requieren seriedad, confidencialidad, profesionalismo, eficiencia, buen trato, calidez y sobre todo, resultados. Es por esto que estamos también trabajando en la sensibilización del personal que se dedica a atender a las usuarias de estas agencias. Es fundamental que a la par de la remodelación de nuestros espacios, avancemos también en el entendimiento de la violencia sexual como una forma de violencia que daña por completo el tejido de nuestra sociedad”, comentó Ernestina Godoy.

Compromiso con las mujeres

Al respecto, Claudia Sheinbaum precisó que como mujer y como jefa de gobierno su compromiso es trabajar en erradicar la violencia de género.

Señaló que desde la activación de la alerta de género, han trabajado en 11 acciones concretas para terminar con este problema de raíz. Algunas de las acciones que se ha comenzado a hacer son: cambiar y aprobar leyes como la “Ley Olimpia” para castigar la filtración de contenido sexual sin consentimiento.

También se han inaugurado senderos seguros para mujeres, división en el transporte público y campañas escolares para prevenir la violencia en el noviazgo.

“Son alguna de las acciones que hemos desarrollado, tomamos muy en serio el tema de la erradicación de la violencia de género, no solamente, porque es un tema fundamental y que las organizaciones, y las mujeres han visibilizado en nuestra Ciudad, en nuestro país y en el mundo entero, sino que como mujer, como Jefa de Gobierno, no podría no hacerlo”, concluyó.

Delitos sexuales durante 2019:

Abuso sexual: 4 mil 58 casos

Acoso sexual: 945

Violación simple: mil 163

Violación equiparada: 290

Otros delitos: 51

