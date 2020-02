Grafitero vandaliza mural de Sarah Andersen en la Roma

El pasado 29 de enero la artista Sarah Andersen presumió en sus redes sociales un mural que pintó en la colonia Roma de la Ciudad de México, mismo que este lunes fue vandalizado por un grafitero local.

El mural forma parte de Internet Walls, un proyecto impulsado por Samsung y Pictoline para exponer en las paredes de la Ciudad de México las obras de artistas visuales nacionales e internacionales con gran fama en la web.

I painted a mural in Mexico City! The mural is designed with a lot of poses in the hopes that people will try to pose alongside the character. I would love to see your photos next to the mural!

Thank you to @pictoline who brought me over and helped me paint! <3 pic.twitter.com/vr5Tb5JAx7

— Sarah Andersen (@SarahCAndersen) January 29, 2020