Artista crea un embotellamiento virtual en Google Maps con 99 teléfonos y un carrito de mano

Simon Weckert, un artista en Alemania, logró crear un atasco de tráfico virtual en Google Maps al caminar por una calle arrastrando un carrito de mano que contenía 99 smartphones conectados a la aplicación.

El bromista decidió engañar a este servicio de Google al transitar por las calles de Berlín mientras observaba el mapa en tiempo real y grababa la hazaña; informó Daily Mail.

Durante el recorrido, notó que había convencido al sistema de un severo embotellamiento por las zonas que recorrió al ver como las calles cambiaban de color verde a rojo, alertando sobre una "congestión" de tráfico en el área a sus usuarios.

Además, el alemán subió el video a YouTube y escribió al respecto en su sitio web.

Al realizar el trabajo, el joven adjuntó una declaración para hablar sobre el éxito del experimento que se volvió viral en internet.

"A través de esta actividad, es posible convertir una calle verde en roja, lo que tiene un impacto en el mundo físico al navegar los automóviles en otra ruta para evitar quedar atrapado en el tráfico", escribió Weckert en Twitter junto al enlace a su ciberpágina.

99 smartphones are transported in a handcart to generate virtual traffic jam in Google Maps. Through this activity, it is possible to turn a green street red which has an impact in the physical world by navigating cars on another route! #googlemapshacks https://t.co/3gixMxopE6 pic.twitter.com/6KcMm1XgAF

— Simon Weckert (@simon_deliver) February 1, 2020