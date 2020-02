Pete Buttigieg es la sorpresa en el caucus de Iowa: lideró elección del candidato demócrata por sobre Bernie Sanders

Pete Buttigieg, un alcalde de una pequeña población de Indiana, y de 38 años, fue la sorpresa en el caucus de Iowa. Alcanzó 26,9% de los votos por sobre el 25,1% que recibió Bernie Sanders, en el primer paso para la selección del candidato presidencial demócrata en Estados Unidos. Ha destacado su acercamiento a la comunidad hispana.

Buttigieg, alcalde de South Bend (una ciudad de 100.000 habitantes), es el más joven de los aspirantes demócratas y es abiertamente homosexual, han informado medios norteamericanos, entre ellos la revista Time. Lo separan de Sanders 40 años de edad. El senador, de 78 años, se ha declarado abiertamente socialista.

Ambos son, eso sí, los llamados outsiders. El otro favorito en las encuestas antes del caucus, el exvicepresidente del período de Barack Obama, Joe Biden, quedó lejos de la punta con un 15,6% de los sufragios.

Los caucus de Iowa fueron calificados por medios como "auténtica confusión". Los resultados llegaron tarde, 24 horas después, y solo se había escrutado el 62% de los votos. Sin embargo, los números reflejaron la tendencia de la opción del alcalde de South Bend.

"Los resultados de esta noche no solo representan una sorprendente victoria para nuestro movimiento, sino que validan el mensaje de pertenencia que nos trajo aquí. Si cree que una visión nueva y mejor puede lograr un día mejor, únase a nosotros", escribió Buttgieg en twitter ante los resultados.

Tonight’s results not only represent an astonishing victory for our movement, they validate the message of belonging that brought us here. If you believe that a new and better vision can bring about a better day, join us: https://t.co/LWHhgdDDU4 pic.twitter.com/XHrhNQvrZL

— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) February 5, 2020