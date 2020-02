Commerce, Texas: eran hermanas mujeres asesinadas en el tiroteo en universidad

Las dos mujeres asesinadas en Commerce, Texas, en una residencia de la Texas A&M University, eran hermanas. La policía las identificó como Deja (19) y Abbaney Matts (20). El niño herido, de dos años, era hijo de Abbaney.

Deja Matts cursaba estudios de enfermería en la Texas A&M University. El exnovio de Abbaney fue identificado como autor del tiroteo y fue detenido por la policía.

El asesino fue identificado como Jacques Dshawn Smith, de 21 años, quien no es estudiante en la universidad. La policía del campus informó que "enfrenta un cargo de asesinato capital".

Deja Matts, 19, wanted to be a nurse. That's why she was in college.

Her sister, 20yo Abbaney Matts, was her best friend.

The 2 died together in Texas A&M University-Commerce.

Abbaney's 2yo son Allen was shot in the leg. He survived the shooting. 💔

