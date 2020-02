Viral: Joven le confiesa a su padre que es bisexual y recibe una conmovedora respuesta

En España se ha convertido en viral, la tierna respuesta de un padre quien recibió, vía correo electrónico, una confesión de su hija donde afirmaba que era bisexual.

Elena es el nombre de la joven española, quien adjuntó en su correo una canción llamada Bisexual de la banda Las Cariños, esperando que su padre entendiera el mensaje. Dos días después su respuesta fue enviada.

Respuesta viral

En un corto pero preciso texto, el padre, llamado René, respondió a su hija con bastante tono de broma la confesión de su hija:

“Ya sería la leche que no te gustasen los perros, eso me parecería un drama, pero como te encantan los perros, pues ya está, todo súper bien. Gracias por decírmelo, si eso te da más tranquilidad. Un beso muy fuerte de tu aita que te quiere”, decía parte de la carta que le escribió a su hija.

El otro día le envié a mi padre un mail con la canción "Bisexual" de las Cariño diciéndole que la escuchara porque así me conocería mejor, su respuesta me ha parecido maravillosa. pic.twitter.com/DGRhcokpXQ — Elena Rue Morgue (@Elenaruemorgue) February 2, 2020

El señor, quien no usa celular y mantiene comunicación constante con su hija vía correo electrónico, restó importancia al hecho de que a su hija le gustasen las mujeres. “Que te gusten las chicas, quizá yo sea el mejor para entenderlo. A mi me chiflan”, escribió a su hija bisexual.

De lo tierno a lo viral

Elena, de 29 años compartió el conmovedor mensaje en su cuenta de Twitter obteniendo más de 8 mil retuits y 60 mi likes. Debido a la vitalidad del tuit, la joven en las respuestas dio más detalles de la confesión que le hizo a su padre.

“Como tardó varios días hacíamos bromas de cómo estaría y de si estaría desubicado”, escribió la joven vasca.

Sobre el particular método de comunicación, Elena aclara que su padre no usa WhatsApp debido a que no le gustan los teléfonos celulares modernos.

“Es que no tiene. Le digo que se compre un smartphone para poder pasarle fotos y que sea todo más fácil y cómodo, pero él les llama teléfonos-televisión y no le gustan. Así que nos llamamos por teléfonos o nos escribimos por mail”, dijo.

Reacciones

En redes sociales la respuesta de los usuarios no se hicieron esperar y aplaudieron al padre por comprender la decisión de su hija.