Shakira usó un traje similar al de su personaje en Zootopia en el Super Bowl

View this post on Instagram

El mejor regalo de cumpleaños ha sido sentir el apoyo de todos mis fans y el más increíble y ético equipo de trabajo que una artista puede desear. Hemos escalado el Kilimanjaro y los latinos hemos hecho historia esta noche. No lo hubiéramos logrado sin ustedes!! The best birthday gift has been the support of all my fans and the most amazing and hardworking team an artist could wish for. We Latinos climbed Kilimanjaro and made history tonight and we couldn’t have done it without all of you!