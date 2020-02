Arrestan a mil apartalugares en Guadalajara en cinco meses

Los operativos que inició el ayuntamiento de Guadalajara desde octubre para el retiro de apartalugares del espacio público, ya superó el millar de detenidos por dicha falta administrativa, de los cuales, solamente 8.5% ha reincidido.

El jefe de Gabinete, Erik Tapia, señala que en los 31 operativos realizados hasta el momento, también han sido retirados tres 360 mil objetos utilizados para el secuestro de cajones de estacionmiento.

El funcionario mencionó que llama la atención que la mayoría de los detenidos prefieren pagar los 36 horas de arresto que la multa, que asciende de las 10 a las 20 Unidades de Medida y Actualización, es decir de los 868 hasta los mil 773 pesos. Incluso han detectado casos donde la multa de los apartalugares es pagada por los propios automovilistas quienes dejaron encargado el vehículo, pues les dieron las llaves del automotor al franelero y ahora no pueden mover su unidad. “En noviembre pasado se dio el caso de un detenido quien portaba 12 juegos de llaves, personas que tuvieron que esperar a que el detenido fuera liberado para poder mover sus carros”, explicó Tapia.

FOTO: Cortesía

El jefe de Gabinete detalló que elaboraron mecanismos para atender la principal inconformidad de estos operativos. Los franeleros denunciaron que no solamente se llevaban detenidos a aquellos que cobraban por dejar estacionar a los ciudadanos, sino que la policía cargaba contra todos, incluyendo a los que lavan los carros y sólo los cuidan. A decir de Tapia, se elaboraron padrones para identificar quienes sí se dedican a cobrar por dejar estacionarse.

El funcionario explicó que van a hacer un replanteamiento de la forma en que se invita a los apartalugares a dedicarse a otra actividad, pues reconocen que hasta el momento ninguno ha aceptado adherirse a la bolsa de trabajo ofertada por el municipio.

“Se ha empezado a ofrecer trabajos a las personas que se remiten a través de la coordinación de Desarrollo Económico. Se les ofrecen empleos, pero hasta este momento desafortunadamente no hemos tenido registro de ninguna persona que acepte estos tipos de empleos”, explicó el funcionario, quien señaló que ahora buscarán ofrecerles capacitación y estudios (para aquellos que no han terminado la escuela) para que encuentren trabajos mejor remunerados y no dependan de una actividad ilegal para subsistir.

Los operativos se han realizado en la zona Centro, alrededor de los Hospitales Civiles, Obregón, Medrano, el Parque Morelos, el Agua Azul, la Clínica 1 del IMSS, Providencia, Lafayette, Ladrón de Guevara, Mercado de las Flores, Magisterio, Calzada Independencia y en el barrio de Santa Tere.