Viral: Dos turistas se lanzan al agua en esclusas del canal de Panamá

Corre en #WhatsApp este video que al parecer, por lo que se ve y se escucha, se ve a dos turistas que se aventaron a mitad de tina de las #EsclusasDeMiraflores en el #CanalDePanamá el día de hoy 05/02/2020. #Uff si supieran que allí se meten hasta #cocodrilos hambrientos . . #Panamá #Azuero #AzueroLive #Esclusas #Canal #Miraflores