Con memes, Donald Trump celebra exoneración en impeachment

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la absolución del juicio político -impeachment- al que ha sido sometido durante dos semanas en el Senado.

Trump fue declarado "no culpable" 52 votos contra a 48, que obtuvo "culpable" en la votación del Artículo 1; abuso de poder. Por otro lado, la votación sobre obstrucción de la justicia terminó con 47 votos de "culpable" frente a 53 votos de "no culpable".,

El presidente de Estados Unidos publicó un meme -que ya había mostrado previamente- en el que se muestran letreros de campaña electoral al ritmo de "In the Hall of the Mountain King", del compositor noruego Edvard Grieg.

Además, su círculo cercano también reaccionó; empezando por sus hijos.

"Finalmente ha terminado esta fiebre de facciones y este proceso incoherente y mal concebido y el Presidente ha sido absuelto. Es hora de que nuestro país avance. Juntos. El presidente ha logrado mucho y apenas está comenzando. Lo mejor está por venir. 🇺🇸", publicó Ivanka Trump.

This factional fever and incoherent, ill-conceived process has finally ended and the President has rightfully been acquitted. It is time for our Country to move forward. Together.

POTUS has accomplished so much and is just getting started.

The best is yet to come! 🇺🇸

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 5, 2020