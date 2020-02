Fundación Quiera, busca construir una realidad diferente

¿Qué es la Fundación Quiera?

—Es la fundación del Banco de México, es decir, del gremio. Los bancos por fuera pueden competir, pero en lo social suman esfuerzos. Nos dedicamos al fortalecimiento de organizaciones para el desarrollo integral de niños y jóvenes en situación o riesgo de calle, es decir, trabajamos para lograr la reinserción social de todos ellos.

¿Cuál es el principal objetivo?

—Trabajamos por el fortalecimiento de las instituciones para que sean organizaciones no sólo sustentables a largo plazo, desde la perspectiva económica, sino que tengan un modelo de intervención adecuado a lo que requieren los niños y alineadas a nuestro modelo de atención. Contamos con cuatro áreas estratégicas: fortalecimiento, educación, salud mental y vida independiente. La idea es restituir los derechos de estos niños y jóvenes que han sido vulnerados y a los cuales queremos darle una posibilidad de vida diferente, independientemente del lugar donde nacieron o de la circunstancia que vivieron, la idea es que son sujetos de derechos como cualquiera de nosotros.

¿Cómo logran fondearse para llevar a cabo todo esto?

—Todos los bancos nos aportan una cuota anual. Es importante destacar que las instituciones bancarias, además de tener su propia fundación y de invertir en sus áreas de responsabilidad social, también lo hacen en Fundación Quiera.Trabajamos con una red de 56 organizaciones en 18 estados de la república. Con esto obtenemos aproximadamente el 60% de nuestros recursos y además tenemos otras iniciativas. Gracias a los bancos, el público en general puede participar en una campaña de cajeros automáticos y con todas estas alianzas que llegamos a un 80% de nuestros fondos y el resto, los procuramos de manera directa.

¿Qué proyectos tienen para este 2020?

—Son varios, participaremos en la 83 Convención Bancaria. Del 15 al 31 de mayo tendremos la cuarta edición del voluntariado bancario, es un periodo muy interesante porque se suman todos los colaboradores de los bancos para realizar acciones de obra social en las instituciones que forman parte de la red de instituciones fortalecidas por Quiera. El primero y dos de junio tenemos el Congreso Quiera 2020, que en esta ocasión es el tema Modelos de Intervención, Historias que Transcienden, el cual es un espacio para originar conocimiento, generación de redes y de capacitación, que venimos haciendo desde hace varios años, pero que desde 2019 lo hemos hecho abierta al público, es decir, no solamente asisten los colaboradores de las instituciones que forman parte de nuestra red sino que está abierta al público pagando una inscripción, que es muy económica. En noviembre tendremos un evento en la Bolsa Mexicana de Valores, porque es la inauguración de la exposición de dibujos de nuestros beneficiarios. Hacemos un concurso de dibujo y pintura y es en estas fechas que se hará la premiación para cada uno de los ganadores en tres categorías y la exposición se queda en el museo de la bolsa por un mes.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta como cabeza de la fundación?

—Hay muchos. La población con la que trabajamos, niños y jóvenes en situación o riesgo de calle es muy vulnerable, inclusive invisible, la gente, nosotros, no queremos verla porque nos da miedo o por diferentes motivos, así que el principal reto es hacerla visible, que todos sepamos que tienen los mismos derechos que cualquiera de nosotros, pero que está en una circunstancia de vida diferente. También tenemos el reto de procurar recursos, por supuesto, los bancos nos financian, pero si queremos crecer como lo hemos venido haciendo en los últimos años ahí es donde necesitamos conseguir más. Tenemos un reto en el trabajo cotidiano, en las visitas a las instituciones y en el trabajo con los niños y jóvenes. Trabajamos además para generar espacios seguros y de paz, entonces también promovemos la generación de fortalezas, no sólo para los niños y jóvenes, sino para sus familias y para los colaboradores de las organizaciones, creemos que orientándonos a lo positivo y a las fortalezas podemos ir construyendo una realidad diferente.

¿Por qué debe apoyar la ciudadanía este tipo de iniciativas?

—Yo le digo a la gente que defina la causa con la cual tenga un vínculo emocional y que la apoye, pero a través de canales formales, es decir, cada niño que está en la calle y se le da un peso, no se le está ayudando a cambiar su destino, al contrario, están dándole herramientas para que se quede en la calle, entonces, si se quiere hacer un cambio ya no para que tengan un futuro, sino un presente diferente, entonces los invitamos a donar por canales formales. La suma del desarrollo de un país es de todos los actores, no sólo de las organizaciones de la sociedad civil, sino de todos nosotros como ciudadanos. Creo que tenemos una obligación moral en colaborar para que el desarrollo social de nuestro país sea mejor.

Un mensaje que quiera dejar a los lectores de Publimetro…

—Invitarlos a que sigan nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Fundación Quiera; en Instagram como Fundación Quiera MX y YouTube, ahí podrán estar enterados de todo lo que hacemos, de los eventos y de las posibilidades de procuración de fondos que hay. Tenemos diferentes mecanismos para que el público tenga este canal de donación. En este momento tenemos una campaña de cajeros que está vigente. Pueden visitar la página quiera.org y ver los bancos que están vigentes, pero vamos a estar hasta marzo. Invitarlo a sumar, que sepan que cada peso que nos llega va directo a los programas sociales que financiamos, es decir, todos los gastos que tenemos como sueldos, oficinas, etcétera los absorbe la Asociación de Bancos de México, esto quiere decir que el 100% de lo recaudado está destinado a la causa social. Somos una organización auditada, nuestros estados financieros son públicos en nuestra página web y por cualquier donativo se puede emitir recibo, si así se solicita.