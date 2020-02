Montserrat Oliver reveló detalles de cómo fue que la conquistó Yolanda Andrade

A pesar de que la animadora Montserrat Oliver ya se encuentra comprometida con su novia Yaya Kosikova, no tiene problemas en revelar detalles de su relación pasada con Yolanda Andrade.

Fue durante su programa “Montse & Joe” cuando la presentadora recordó la historia de amor con su ex pareja y co-conductora, Yolanda Andrade. En esos tiempos, no había hecho pública su preferencia sexual. Sin embargo, se rumoraba que entre ellas había algo más que una amistad.

Oliver contó que conoció a Yolanda en las grabaciones de un comercial para Televisa en las que ambas participaban junto a otros actores.

Andrade, quien también agregó detalles de la historia de amor, aseguró que sus sentimientos por Montserrat fueron prácticamente amor a primera vista.

“Yo la vi y dije, dios mío si existes, manifiéstate, o sea si a mí esa mujer me hace caso, o sea cuelgo los hábitos y colgué los hábitos, me porté bien, se acabó, ya le dije a todo el elenco que tenía en ese momento, todas por favor ya no me vean, no me saluden, no nada”, dijo “Joe”.

Yolanda le siguió la huella a Montserrat Oliver hasta que logró conquistarla

Al terminar la filmación del video, Montse fue a comer con la producción del espacio. Allí detrás se fue Yolanda hasta que pudo interactuar con ella.

Fue allí cuando Oliver comprendió que Yolanda buscaba algo en concreto. “Se me secó la garganta, porque me hablaba, me decía y yo dije, ‘esta me está tirando el ped*’, ¿será? Me quedé muda, no podía ni hablar”, reseñó Radio Fórmula.

Luego del almuerzo, Montse quedó con ganas de un postre pero jamás imaginó lo que haría Yolanda.

“Me fui a mi camerino y de repente llegando y me tocan que me mandaban algo y abro y eran dos helados y una notita que decía, ‘felicidades por tenerme”, con su teléfono por supuesto”, relató Oliver.

El detalle la dejó impactada y no hizo más que llamarla para agradecerle el gesto. Yolanda no perdió la oportunidad y de inmediato la invitó a cenar.

Aunque la relación se terminó a los 10 años, hoy conservan una amistad que vemos en pantalla a través de su programa.

Las animadoras cumplieron hace poco 20 años de trayectoria en la televisión. Cada día llevan a sus seguidores entrevistas con artistas de gran interés y sensibilidad. Para celebrarlo por todo lo alto, fueron invitadas a protagonizar la portada de la revista Caras.

