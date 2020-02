Hombre pretende tener coronavirus en un vuelo y obliga al avión a regresar al aeropuerto

Un vuelo que iba de Toronto a Jamaica el pasado lunes 3 de febrero tuvo que regresar a Canadá luego de que un hombre fingiera estar infectado con coronavirus en pleno viaje.

James Potok, de 28 años, se puso de pie en un vuelo de la aerolínea WestJet con destino a Bahía Montego para avisar que había visitado China y tenía la enfermedad, según informó la Policía regional de Peel en un comunicado.

Las autoridades destacaron que el anuncio alarmó a la tripulación que decidió regresar al Aeropuerto Internacional Toronto Pearson, donde médicos estaban esperando al hombre. Cuando arribó, Potok fue examinado y se certificó que no tenía los síntomas.

National Post agregó que el suceso se desarrolló en el vuelo WS2702 que viajaba con 243 pasajeros a bordo.

De acuerdo al medio, WestJet declaró que el hombre llamó la atención al hacer un "reclamo infundado con respecto al coronavirus” y lo llamaron un “invitado rebelde”. Además, señalaron que su equipo tomó todas las precauciones adecuadas para tratar este tipo de virus en las circunstancias en las que se encontraban.

Una pasajera expresó a CBC que el incidente dejó a los viajeros “confundidos y preocupados”.

"Estábamos justo en Florida y de repente sentimos que el avión daba un giro bastante dramático", dijo Julie-Anne Broderick al medio canadiense.

Indicó que vio al hombre hacerse una foto y contarles a las personas cercanas a su puesto que tenía el virus.

"Los asistentes de vuelo vinieron, le dieron una máscara y guantes y simplemente le dijeron que tenía que moverse a la parte trasera del avión", contó.

La mujer también expresó la frustración que la “broma” produjo entre los presentes.

"Todos estábamos muy frustrados, solo desplazar a 240 personas… es tan egoísta. Perdimos un día de nuestras vacaciones", manifestó.

Como consecuencia de la acción, dos vuelos más fueron cancelados. Asimismo, el oriundo de Vaughan, Ontario, fue acusado por dos cargos y deberá comparecer ante el Tribunal de Justicia de Ontario en marzo.

El joven que mintió diciendo que tenía coronavirus confesó a Global News que es un artista y que su única intención era hacer “un video viral”.

“Bueno, tenía mi cámara conmigo. Estaba buscando un video viral. Estaba buscando subirlo a todas las plataformas de redes sociales”, confesó al medio un día después.

“Me pareció que esto era de mal gusto, en retrospectiva. Lo que hice, me puse de pie y dije: '¿Puedo llamar la atención de todos? Acabo de regresar de la provincia de Hunan, y eso fue todo”, rememoró.

A flight from Toronto to Jamaica was forced to turn back Monday after a passenger made an “unfounded claim regarding coronavirus.” The passenger, James Potok, told Global News that he was looking to “get a viral video.”

Tiffany Richards, otra pasajera del vuelo WS2702, recordó a Global News las palabras que Potok mencionó.

"Lo que básicamente dijo (es),‘ necesito la atención de todos. Acabo de regresar de Wuhan, una de las ciudades capitales de China, y es un epicentro para el coronavirus ", atestiguó.

Añadió que él habría afirmando sentirse "muy, muy enfermo en este momento. Creo que podría estar infectado. Necesito que todos se mantengan alejados de mí, por favor, no te acerques a mí".

James Potok claims he wanted to create a viral video when he suggested while on a WestJet flight that he may be sick with the new coronavirus. Potok claims he didn’t actually say he had coronavirus. Read more: https://t.co/gS8zFNh6Wz pic.twitter.com/fs3Qsp2NwK

— CBC Toronto (@CBCToronto) February 5, 2020