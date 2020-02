El drama del Diamond Princess, el crucero en cuarentena en Japón que suma 61 casos de coronavirus a bordo

El Diamond Princess, un titán con capacidad para más de 3.000 personas, es el primer foco de coronavirus fuera de China. Entre todo el pasaje hay 61 casos confirmados de coronavirus. En la lista figura el primer latinoamericano con el virus.

El hombre es de nacionalidad argentina, aunque no se divulgó si es un turista o forma parte de la tripulación. El crucero de uso turístico está atracado en un muelle del puerto de Yokohama.

La agencia de noticias japonesa Kyodo informó que los pacientes que resultaron positivos por coronavirus fueron trasladados a hospitales de Tokyo, Saitama, Chiba y Kanawama.

El ministerio de Salud de Japón informó hay nuevos 41 casos que dieron positivos por coronavirus en el Diamond Princess. "Veintinuo son japoneses, ocho son norteamericanos, cinco son australianos, cinco canadienses, un británico y un argentino".

"Una de las 20 personas que fueron diagnosticadas con el virus al principio se encuentra en condición grave", agregó.

El gobierno japonés ordenó la cuarentena sobre el barco, en el que viajan 3.700 personas (entre pasajeros y tripulación) luego de conocerse que un pasajero que desembarcó en Hong Kong resultó positivo por coronavirus.

La compañía Princess Cruises informó en su página en internet que se proporcionará a los pasajeros acceso a más de 80 canales de televisión. También ofrecen periódicos impresos en 36 idiomas, rompecabezas, manualidades y opciones de alimentos y bebidas por servicio a la habitación.

"El Ministerio de Salud japonés ha confirmado que este es el último lote que se probará y la fecha de finalización de la cuarentena será febrero 19 , a menos que haya otros desarrollos imprevistos. El gobierno japonés también proporciona apoyo adicional de mano de obra", se cita del comunicado.

(2/2)Thank you to our crew, who continue to diligently provide for all onboard needs. And thank you to all who have sent messages of support & love as we continue to ensure the safety & well-being of our guests, crew, and places we visit. For updates: https://t.co/LQUwWxsUDy

— Princess Cruises (@PrincessCruises) February 5, 2020