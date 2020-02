Ejecutaron a Abel Revill, el mexicano que masacró a su familia en Dallas en 2002

Abel Revill Ochoa fue ejecutado en la prisión de Huntsville, en Texas, en cumplimiento de la condena de pena capital a la que había sido condenado por asesinar a su familia en Dallas, en 2002.

"Quiero pedir perdón a mis cuñadas por todo el daño emocional que les he causado. Las quiero a todas y las considero las hermanas que nunca tuve. Gracias por perdonarme", fueron las últimas palabras de Revill, informó Telemundo en Texas.

La inyección letal fue aplicada después de las 18.00 del 06 de febrero. A las 18:48 fue declarado muerto. Se le aplicó una inyección de pentobarbital. El portal Russia Today detalló que la muerte se produjo 23 minutos después de haberse inoculado la sustancia.

Abel Revill fue el condenado número 1.515 en ser ejecutado en los Estados Unidos desde 1976, según el conteo que lleva The Marshall Project.

Abel Revill Ochoa was the 1,515th person executed in the U.S. since 1976. https://t.co/nyxWrqcxkN

— The Next To Die (@thenexttodie) February 7, 2020