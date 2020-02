Llevó de contrabando cargamentos de anguilas de cristal por un valor de 62 millones de euros

Por dos años, Gilbert Khoo llevó anguilas de cristal de contrabando desde el Reino Unido a Hong Kong. En un juicio fue declarado culpable de tres cargos en una corte británica.

A Khoo lo capturaron después de que efectivos de la Fuerza Fronteriza encontraran 200 kilos de anguilas europeas. La incautación se practicó, el 15 de febrero de 2007, en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. Nunca antes se había interceptado un cargamento similar, informó el diario The Guardian.

La Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA, por sus siglas en inglés) informó que ese solo cargamento está valorado en cerca de siete millones de euros. Pero no había sido el único.

El cargamento había sido transportado desde España al Reino Unido. A Khoo lo arrestaron ocho días después, el 23 de febrero, en el mismo aeropuerto cuando desembarcaba de un vuelo procedente de Singapur.

En la declaración, Khoo afirmó que era "intermediario en la compra y venta de mariscos". En su casa de Chessington, al sur de Londres, la policía encontró documentos que demuestra el contrabando de las especies (que están en peligro de extinción), en ese período de dos años.

A seafood salesman has been convicted of eelegally smuggling £53million worth of eels through the UK.

Specialist Border Force officers found the European ‘glass eels’ concealed under a load of chilled fish.

— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) February 7, 2020