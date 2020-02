Una "superluna de nieve" podrá observarse en el cielo este fin de semana

El mundo vivirá "un fin de semana de luna llena" cuando el cielo sea iluminado por una "luna de nieve" desde este viernes 7 de febrero hasta el lunes 10, informó la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA).

De acuerdo a la agencia estadounidense, el satélite alcanzará su máximo esplendor y brillo el domingo 9 de febrero, específicamente a las 2:33 de la mañana (ET), y el evento culminará al día siguiente.

Se trata de la segunda luna llena de invierno y tendrá la compañía de la estrella Regulus, que brillará el domingo a la derecha de la Luna.

Asimismo, el lunes 10 de febrero la "Luna estará en perigeo", que es el momento en el que se encuentra más cerca de la Tierra en su órbita, produciendo entonces una superluna.

Según el SkyCal de la NASA, a las 3:30 p. m. (ET) del 10 de febrero, la Luna se encontrará en perigeo a unos 360,464 kilómetros de nuestro planeta; sin embargo, existe un debate entre si esta "luna de nieve" es realmente una"superluna" o no.

La NASA define a una superluna como "una luna llena perigea", es decir "una luna llena que ocurre cerca o en el momento en que la Luna está en su punto más cercano en su órbita alrededor de la Tierra".

Pero en el sitio web Space, enfatizan que esta luna llena se perdería el momento del perigeo.

Preston Dyches, miembro del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, aseguró a Space que "superluna' no es un término astronómico oficial, y no hay una definición técnica firme para ello, por lo que las diferentes fuentes a veces no están de acuerdo".