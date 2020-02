Morella: la historia de la mujer que estuvo encerrada en un departamento durante 32 años

View this post on Instagram

Morella comenzó su relación con Mathías cuando tenía 17 años y él 23. La joven apenas había culminado el bachillerato. Su familia no lo quería porque ya se había mostrado agresivo. Un año después el hombre le propuso irse de Valencia con la excusa de “luchar por su amor”. . Llegaron a un hotel del estado #Aragua ya bajo amenazas de muerte. Al poco tiempo la llevó a otro donde permaneció entre seis y ocho meses, pero para no levantar sospechas la trasladó a una vivienda en el barrio La Coromoto y luego a otra en el sector Los Samanes. 18 años los pasó en Los Mangos. . Reporte en video de nuestra periodista @yohanamarra_periodista . Más información del #casomorella en www.cronica.uno