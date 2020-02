Diamond Princess culminará cuarentena en Yokohama el 19 de febrero

El Diamond Princess, un crucero donde hay 3.700 personas a bordo, terminará su cuarentena por coronavirus el 19 de febrero. Se encuentra atracado en un muelle del puerto de Yokohama, al sur de Tokio. Tres nuevos casos entre los ocupantes del barco se diagnosticaron este viernes 07.

Esta fecha se mantiene, informa la compañía Princess Cruises, en su cuenta Twitter, "a menos que se desarrollen otros imprevistos".

(1/2) The Japanese Ministry of Health has confirmed the #DiamondPrincess quarantine end date will be February 19, unless there are any other unforeseen developments.

La cuarentena del Diamond Princess inició el pasado lunes 03 de febrero, cuando se determinó que un pasajero que había estado a bordo y bajó en Hong Kong, resultó positivo en pruebas por coronavirus. Hasta el momento se han diagnosticado 64 casos positivos, uno de ellos, en condición grave

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó que hay ciudadanos de ese país a bordo del Diamond Princess. "Colombianos que se encuentren a bordo del Crucero Diamond Princess, actualmente en cuarentena en Yokohama, Japón, pueden ponerse en contacto con la Embajada de Colombia en Tokio", ofreciendo teléfonos y una cuenta de correo electrónico.

"La Embajada de Colombia está en permanente comunicación con las autoridades japonesas para monitorear la situación y poder prestar la asistencia que se requiera", agrega el comunicado. Hay un argentino hospitalizado en Japón por contraer el virus en el Diamond Princess.

El diario El Heraldo reveló que la embajada no ha logrado establecer contacto con el colombiano que está a bordo del barco.

En su cuenta en Twitter, la compañía Princess Cruises publicó un video de su vicepresidente ejecutivo, Rai Calouri. Allí se actualiza la situación "de estrés sin precedentes" en el Diamond Princess. "Hemos movilizado nuestros recursos y equipo global para atender una situación de increíble estres y desafío", dijo.

"Nuestra colaboración con el gobierno japonés es muy positiva", agrega Calouri. "Como ejemplo", ilustra, "el gobierno japonés ha proveído personal adicional para trabajar con el personal médico a bordo".

Although we're facing many limitations and challenges, we're doing our best to deliver the most critical needs of #DiamondPrincess. We're also working to provide as much care and comfort as we can to all onboard. We hope these gestures will lift the spirits of those onboard. pic.twitter.com/Dlzq3nH7Qc

— Princess Cruises (@PrincessCruises) February 8, 2020