Este lunes aplican aumento al pan de dulce

El pan de repostería subirá un peso a partir de este lunes 10 de febrero, lo que significa un 100% más en comparación con el aumento del año pasado, pues los panaderos del estado han resentido los incrementos en el precio de la materia prima.

El pan de dulce como donas, mil hojas, rellenos de crema, pastelitos y tartas, entre otros, pasarán de seis a siete pesos de acuerdo con el establecimiento, ya que los panificadores revelaron que desde el año pasado tuvieron incrementos del 23 y 30% en el kilo de huevo, mantequilla, manteca y levadura.

La Unión de Pequeños y Medianos Industriales de Pan en Puebla no descartó que en próximas semanas el pan en general como las tortas o pan de dulce tradicional tenga el mismo impacto para el bolsillo de los consumidores

Durante 2019 el precio de costal de azúcar pasó de 540 a 780 pesos; y de harina de 335 a 410, aunque para este año se han mantenido estables, se prevén ajustes de un 15 a 30% en un par de meses.

Los panificadores han reconocido que estos incrementos podrían generarles una merma del 30% en el consumo de las familias poblanas, quienes aún resienten el incremento en el precio del transporte público.

“Todo aumenta menos nuestros salarios, mientras eso no suceda seguiremos pagando más por menos. Ahorita el transporte público me sigue doliendo pagar 8.50 y ahora un pan de dulce pagar seis o siete pesos pues es imposible satisfacer nuestras necesidades”, comentó Mariana Robles, quien es ama de casa.