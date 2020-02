Fricciones y falsas acusaciones no debilitan a Morena, lo hacen más fuerte: Yeidckol Polevnsky

Yeidckol Polevnsky atiza a la polémica. La coordinadora en funciones de la presidencia asevera que no se debilitó el partido tras la controversia que se generó por la renovación de la dirigencia, al contrario, se hizo más fuerte.

La militante acusa que hubo personajes que propagaron información falsa para desestabilizar el partido al interior de la fuerza política fundada por Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, detalla que estos problemas ya se resolvieron.

También te puede interesar:

Sin dar nombres, Polevnsky asegura que no se permitirá la creación de tribus ni otro tipo de corrientes en Morena, ya que este tipo de prácticas corrompieron a otros partidos, como al PRD.

“Hubo mala fe al interior de Morena, somos como cualquier familia que se pelea, pero

se reconcilia”

¿Te acusan de fracturar a Morena por retener la dirigencia nacional?

—Primero te diría que están exagerando el tema, lo que plantean es que en Morena hay muchas diferencias, pero te puedo decir que éstas se resuelven inmediatamente, todo se hace a favor de la unidad del partido.

Necesitamos que nuestros compañeros, primero que nada, comprendan que el partido no es un movimiento, es un partido que fue creado por un movimiento, no al revés.

Muchos de los que se encuentran hoy en Morena provienen de otras fuerzas políticas y consideran que se pueden mover libremente, pero aquí es diferente, existen estatutos y una ley; no pueden hacer lo que se le ocurra.

¿Cuál fue la merma al partido con la polémica y las acusaciones que se han vertido en tu contra?

— Es un partido muy joven, estamos hablando de una fuerza política que ganó gran parte del territorio mexicano y estamos en esa curva de aprendizaje. Tenemos cinco años como partido institucional y hoy gobernamos la mayoría en las cámaras de Senadores y Diputados; además tenemos gubernaturas y presidencias municipales, fue un triunfo vertiginoso y por eso creo que no dimensionamos lo que estaba por suceder.

Por esta situación tenemos la tarea de hacer cursos para que todos entiendan los estatutos de Morena, es evidente que hay confusión por algunos integrantes, también hay quienes tienen malas intenciones que con ciertas actitudes han tratado de contrapuntearnos con intelectuales.

El dinero que se otorgó a Morena y su uso también ha generado críticas, ¿qué respondes a esto?

—El INE tiene reglas muy claras sobre el dinero o presupuesto que se entrega a cada instituto político, todos los que acusan o han señalado sobre el dinero que se otorgó a Morena son los que no conocen el andamiaje jurídico.

Este es otro de los temas que ha generado confusión, porque parece que algunos militantes de Morena pensaron que les íbamos a entregar el dinero en la mano y eso no se puede hacer, de acuerdo a las reglas del INE. Deben tener en claro que un partido no puede tener patrimonio ni puede hacer uso del recurso como ellos lo piden.

¿Qué es lo peor que le puede suceder a Regeneración Nacional a estas alturas?

— Lo peor ya pasó, me refiero al conjunto de informaciones falsas que circularon, en donde hubo de todo: malos entendidos, declaraciones de intelectuales que se mal interpretaron, y por ello quiero ser prudente y no cometer injusticias; no voy a caer en provocaciones, yo admiro a muchos de Morena y los respeto, pues hay gente muy valiosa en este partido.

Un partido no es una maquinaria electoral, nuestra obligación como instituto es ganar la confianza de la ciudadanía, debemos evitar los errores de otros partidos.

¿Hubo mala fe por integrantes del partido que fundó AMLO?

— Yo te diría que la mayor parte de Morena es gente de buena fe, la cual ha contribuido, ha trabajado y ha luchado por todo lo que los hemos logrado hasta el momento. Pero sí te puedo decir que hay personas que han mal informado a nuestros compañeros, les han dicho que no les quiero dar el dinero.

Morena es como una familia: a veces los hermanos no se entienden, se pelean, pero siguen siendo hermanos. Así pasa siempre, a veces te abrazas y te quieres, pero a veces también hay cosas que te dicen fuera de lugar y te enojas.

Pero ni así nos vamos a pelear, me pueden doler comentarios, me puedo sentir por declaraciones, pero todo eso, al final, nos va a terminar fortaleciendo.

Hubo políticos que se unieron a Morena y se beneficiaron en las pasadas elecciones, ¿qué será diferente en los próximos comicios?

Estoy segura que nos va ir muy bien, vamos a trabajar a favor de la ciudadanía, es falso que personajes con otro pasado partidista se han colgado de AMLO, las diferencias son naturales en un partido tan grande; sin embargo, estos problemas no van más allá, nuestra prioridad es más grande en temas de solidaridad entre los militantes.

¿Son verdaderas las versiones que hablan sobre nuevas tribus y corrientes en varias partes de Morena?

— Bueno, en nuestro partido –y los estatutos lo dicen– están prohibidos todo tipo de grupos, tribus y corrientes, mismas que fueron la causa de la debacle del PRD en su momento, y esto no le va a pasar a Morena, ni tampoco va a trascender.