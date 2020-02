Avelina Lésper, acusada de destruir obra de Gabriel Rico en Zona Maco

Avelina Lésper, crítica del arte contemporáneo, fue acusada de haber destruido la obra del artista Gabriel Rico (1980). El suceso tuvo lugar en la feria de arte, Zona Maco, cuando Lésper intentó colocar sobre ella una lata de refresco como forma de crítica.

Visitantes de la muestra de arte contemporáneo en Zona Maco / Foto: Cuartoscuro

La obra, titulada Nimble and sinister tricks (To be preserved with out scandal and corruption) de Gabriel Rico (1980), valuada en unos 20 mil dólares; no pudo ser exhibida hasta el 9 de febrero en Zona Maco.

Con fotos de internet y photoshop, hice un antes y después de la destrucción de @AvelinaLesper en @ZonaMaco y no estoy seguro de cuál me gusta más. pic.twitter.com/SKEsC9A6x5 — vampipe ⍨ (@vampipe) February 9, 2020

El hecho se registró este sábado 8 de febrero las redes sociales fueron cuna de opiniones divididas en torno a la culpabilidad de Lésper. Aunado a ellas, la propia galería, OMR, ubicada en la alcaldía Cuautémoc, hizo pública su postura acerca de Lésper, que agredió intencionalmente la obra de Rico.

Avelina Lésper, culpable para la mayoría

Este hecho motivó que la galería mostrara su desconcierto al hecho, señalándolo como una "falta de profesionalismo y respeto". Así como la galería acusó a la crítica de arte de haber agredido intencionalmente la obra de Rico, diversos usuarios en Twitter mostraron evidencias y opiniones acerca del hecho.

Nos tocó show en Zona Maco. Avelina Lesper rompió una pieza de Gabriel Rico, se quiso huir, se declaró insolvente y pidió una cámara que lo probara. Muchxs la vimos pic.twitter.com/vcfY5ryOl8 — G. Mtz-Zalce (@grazalce) February 8, 2020

Avelina Lesper enfrenta uno de sus grandes miedos, pagar por una obra de arte contemporáneo 🙃 — Bandalidades (@bandalidades) February 9, 2020

Acompañe visita guiada de Avelina Lésper a la Feria de Arte Maco en CDMX. Lamentablemente al acercarse a una obra de Gabriel Rico, el vidrio que sostenía objetos explotó. Avelina no la tocó, un vidrio demasiado delgado y su débil estructura ocasionaron el incidente. pic.twitter.com/0ilI7GAeEt — Pavel ÉGÜEZ (@paveleguez) February 9, 2020

Las opiniones manifestadas por parte de visitantes que se encontraban en el momento cuando Lésper trató de colocar la lata, sugirieron que debió de haber seguido la regla principal cuando acudes a una muestra de arte: no tocar.