Más de 762 mil automovilistas morosos no podrán reeemplacar

Un aproximado de 762 mil 780 automovilistas en Puebla que no cumplieron con el proceso de verificación 2019, no podrán realizar el proceso de reemplacamiento si no pagan una multa de mil 690 pesos y el costo de verificación, de acuerdo con el tipo de holograma.

Según la Secretaría de Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, solo registraron 537 mil 780 verificaciones del programa de verificación vehicular obligatoria, de los cuales el 11.3% de los vehículos no pasaron las pruebas medioambientales y de agosto de 2019 al 31 de enero de 2020, que fue la prórroga, verificaron 104 mil 83 automovilistas.

Cabe mencionar que los propietarios de unidades que incumplieron con el proceso pagarán la multa de mil 600 pesos, verificaciones de 145, 275, 450 y 600 para los hologramas exentos, 1, 2, cero y doble cero, respectivamente.

Los morosos pagarán un aproximado de tres mil 990 pesos, que son el resultado del reemplacamiento 965 pesos, control vehicular y tarjeta de circulación 530 pesos cada requisito antes del 31 de marzo, de lo contrario se sumará el costo de tenencia vehicular que dependerá del modelo del coche, motor, antigüedad y demás especificaciones.

Para poder pagar el control vehicular y evitar el cobro de tenencia, deberán estar al corriente en todas sus infracciones anteriores como fotomultas, de lo contrario los costos serán mayores a cuatro mil pesos.

Sin embargo, el gobierno estatal ofrece algunos estímulos fiscales para quienes tengan algún adeudo y puedan regularizar sus unidades a costos menores.

De acuerdo con la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) en los últimos tres años aumentó el padrón vehicular en un 39.9%, al pasar de 928 mil 909 unidades en marzo de 2017, a un millón 300 mil a finales de 2020.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta un total de 1.5 millones de vehículos en la entidad, por ello, se realizará el nuevo proceso de reemplacamiento para tener certeza de las unidades existentes en territorio poblano.