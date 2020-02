37 bandas del crimen organizado se disputan el control de la CDMX

En la Ciudad de México 37 bandas del crimen organizado y narcomenudeo se disputan el control de las 16 alcaldías, reportó la Fiscalía General de Justicia capitalina.

A través de una respuesta a una solicitud de información hecha por Publimetro, la Fiscalía precisó que en la capital del país se ha detectado la operación de grupos delictivos como “Jalisco Nueva Generación, Bangladesh, Los Richis, Unión del Betito, Rodolfos, Unión de Tepito, Anti Unión”, entre otras.

De igual forma, se detalló que en tres alcaldías operan el 40% de estas bandas: Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, y que el resto se encuentra distribuido en las otras 13 demarcaciones territoriales.

En Iztapalapa hay presencia de “Los Richis, Los Molina, Los Rodolfos, Los Panchos, Tazanios y Los Ventura”. En tanto, en Gustavo A. Madero se identificó a “Los Negrete, Los Patos, Los Aduanas, El Tesoro y Los Rudos”; y por último, en Venustiano Carranza se documentó la operación de “La Unión, La Anti Unión, Villafan y Chineros”.

De igual forma, la FGJ señaló que en Cuauhtémoc se encuentran “La Unión de Tepito, Anti Unión y los Villafan”, y en Coyoacán “Los Culhuacanes, Los Molina y Los Rodolfos”.

Algunos grupos delincuenciales operan en más de una alcaldía, por ejemplo, “Malcriados 3AD” tienen presencia en Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, mientras que “La Unión” se encuentra en Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Iztacalco y Venustiano Carranza; y “Los Rodolfos” en Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

¿Cómo operan estas bandas?

De acuerdo a Daniel Cunjama, doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), algunas de estas bandas se dedican al tráfico de drogas o de armas y paralelamente hay otros grupos que se dedican al robo de vehículo, extorsión o secuestro.

La operación de estas bandas, dijo, destierra por completo la creencia que había en la pasada administración de que en la CDMX no operaba el crimen organizado.

“Además, los realces en los homicidios dolosos están vinculados a sus actividades y a su inestabilidad que han tenido últimamente… son ajustes de cuentas, es un reacomodo de las plazas y de las rutas, es decir, hay una disputa por aquellos territorios que les generan un valor agregado a ellos en términos de su actividad económica, que por supuesto es ilegal”, subrayó.

En este sentido, sostuvo que aumentar la presencia policial para combatir a estos grupos es una “medida primitiva”, por lo que las autoridades capitalinas deben apostarle a una política criminal integral que esté dedicada a desarticular financieramente a estas bandas, a través de inteligencia y para que en un futuro esta situación no se salga de control, trabajar en la prevención del delito.

“La prevención del delito es una actividad poco rentable desde el punto de vista político, no se le apuesta a la prevención, Prácticamente un esquema de prevención focalizado se desmanteló en este sexenio a nivel nacional y se intercambió por una lógica de asistencia social, que no es que esté mal o erróneo pues ataca una violencia estructural, sin embargo, necesitamos estrategias de prevención focalizadas y eso no tenemos”, comentó.

De 2017 a la fecha el narcomenudeo en la CDMX creció 132%, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública. En 2017 se levantaron dos mil 625 carpetas de investigación por este delito, pero para 2019 la cifra pasó a seis mil 98, lo que también explicaría la presencia que tienen estos grupos delictivos en la capital del país.

Bandas que operan en la CDMX:

Cártel de Tláhuac

El Maestrín

Bangladesh

Unió del Betito

Los Canchola

Gota a Gota

Los Oaxacos

Jalisco Nueva Generación

El Foca

Maestranza

Malcriados 3AD

Sindicato Libertad Extorsión

Cañito

Los Pinochos

La Unión

Los Culhuacanes

Los Molina

Los Rodolfos

La Unión de Tepito

Anti Unión

Villafan

Los Negrete

Los Patos

Los Aduanas

El Tesoro

Los Rudos

Ruta 36

Los Richis

Los Panchos

Los Pitufos

Tanzanios

Los Ventura

Las Águilas

Los Ratones

Los Habaneros

Chineros

Los Chinos

