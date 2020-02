No habrá marcha atrás, deberá haber plebiscito para el Cerro del Cuatro

No hay excusas. Luego que el ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque se inconformó ante el Tribunal Electoral porque afirmaron que no tienen recursos para realizar el plebiscito de seis millones de pesos que determinará el destino de un campus de la Universidad de Guadalajara en un área verde del Cerro del Cuatro, la decisión de la realización de este ejercicio volvió a estar en la cancha del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

La respuesta a Tlaquepaque de nuevo les fue adversa: el municipio está obligado a comprobar solvencia presupuestal para realizar este plebiscito, es decir, el municipio deberá buscar los medios financieros para poder cumplir este mandato y que además está mercado por la ley.

En caso que el municipio, se podrá solicitar el apoyo del Gobierno del Estado, pero advierte el IEPC, solicitar este auxilio financiero es responsabilidad únicamente del mismo municipio.

“No encontramos causas de improcedencia, por lo tanto lo que les decimos es: ‘tú eres el atribuid, debes tomar una nueva decisión y esta decisión debe de ser en el sentido procedente para el efecto de la organización de un plebiscito”, señaló el consejero presidentes del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross.

De los seis millones que requiere el IEPC para el desarrollo de este plebiscito, cuando menos dos son para papelería y un monto semejante para que la capacitación de las personas que llevarán a cabo el proceso.

Un proyecto polémico

El pasado 12 de julio el ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque cedió un terreno de 50 hectáreas a la Universidad de Guadalajara para la construcción de un nuevo centro de la Universidad de Guadalajara en el Cerro del Cuatro. De este modo la casa de estudios sumó 55 hectáreas para la construcción del nuevo complejo que daría inicio este año.

Vecinos de la zona de inmediato se inconformaron, señalando que el proyecto es la puerta para que la Universidad de Guadalajara y varios personajes involucrados con ella impulsaran desarrollos inmobiliario en la única área verde sobreviviente del cerro.

Aunque la UdeG afirmó que sólo se fincaría en zonas del parque metropolitano que ya estuvieran encementadas, los vecinos tramitaron un juicio de amparo, recurso que fue desechado.

Ante dicha situación, se optó por tramitar un plebiscito. Un tribunal electoral dio la razón a los quejosos de la validez de este mecanismo y por ello pidió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) que notificara al ayuntamiento de Tlaquepaque que debía entregarles seis millones de pesos para la ejecución de este plebiscito.

No obstante, el municipio, el pasado 31 de enero, notificó que no tiene el dinero para entregarlo al IEPC, pero a decir de este organismo, no hay otra salida para la comuna tlaquepaquense.