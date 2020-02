Limpiarán 41 puntos de riesgo para evitar inundaciones

La Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral atenderá 41 puntos de riesgo por desbordamiento de ríos y barrancas debido a la cantidad de basura que se encuentra, principalmente en los puntos que cruzan en el río Alseseca.

El ahora encargado de despacho de la dependencia, Gustavo Ariza Salvatori indicó que los puntos prioritarios se encuentran en La Margarita, La Providencia, Esfuerzo Nacional, La Hacienda y en la zona del río Atoyac en la colonia Reforma Sur, así como en las juntas auxiliares de San Miguel Canoa y en San Sebastián de Aparicio.

Detalló que en algunos puntos se tiene identificadas hasta 70 familias en riesgo por desbordamiento y en otros de dos a tres que viven cerca de algún río o barranca.

Ariza Salvatori comentó que los trabajos de desazolve iniciarían en el mes de abril para que al iniciar la temporada los puntos vulnerables identificados estén atendidos completamente.

“Posiblemente como cada año bajen o aumenten por la temporada pero hasta ahorita son 41 puntos por riesgo de desbordamiento (…) hemos encontrado mucha basura, principalmente al Norte de la ciudad”, dijo.

Asimismo, lamentó que pese a la contingencia ambiental en la entidad y el país, no se ha disminuido el porcentaje de basura y escombro que la gente tira a estos sitios, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerlos limpios y libres de escombro.

En otro tema, informó que el año pasado detectaron 15 lugares al sur de la ciudad en donde la gente se apropiado de espacios en asentamientos irregulares y zonas de riesgo federales, donde a pesar de que no es un riesgo ya que no habitan ahí colocan láminas, blocs o llantas para adueñarse del espacio.

“Canoa y San Aparicio también llegas a encontrar estos casos, no han incrementado, se han desalojado rápido en donde la gente pone cosas improvisadas, la gente en algún momento quiere llegar apoderarse de eso”, comentó.

Hay 41 casonas en abandono

Gustavo Ariza también presentó un listado de 41 casonas que se encuentran en abandono y que no han podido ser intervenidas porque no se han ubicado a los dueños y no hay manera de poderlas intervenir, ya que no son propiedad del municipio.

Desconoció si estos inmuebles se podrían utilizar para otro giro o incluso para reubicar ambulantes; no obstante, dijo que en varios casos saldría más costoso repararlas ya que están en estado ruinoso por lo que mientras se encuentran acordonadas o apuntaladas para evitar un accidente y en temporada de lluvias se hacen revisiones.

“Muchas se pueden utilizar, hay muchos mecanismos, pero en este momento no podemos intervenir porque necesitamos un examen estructural para conocer cuáles son los daños, muchas construir algo puede ser muy caro”, dijo.