Reino Unido sube alerta por coronavirus por sumar ocho casos positivos

Las autoridades del Reino Unido doblaron la alerta por riesgo coronavirus de "bajo a moderado", por la confirmación de cuatro nuevos casos positivos en ese país. La información fue ofrecida por el Departamento de Salud y Seguridad Social.

El Daily Mail Online publicó que los cuatro casos confirmados el fin de semana, y que duplican la cantidad de positivos para coronavirus en el Reino Unido, son de la ciudad de Brighton, al sur de Londres.

El Departamento de Salud especificó, además, que "al 10 de febrero se han aplicado 1.114 tests". De esa cantidad "ocho han sido confirmados como positivos".

UPDATE on #coronavirus testing in the UK:

As of 2pm on Monday 10 February 2020, a total of 1,114 tests have concluded

1,106 were confirmed negative

8 positive

Updates will be published at 2pm daily until further notice.

For latest information visit:

▶️ https://t.co/CZh5JdyN2Q pic.twitter.com/Gk7du002Op

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) February 10, 2020