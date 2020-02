Rusia inició entrenamiento de los astronautas del programa especial indio

Los astronautas indios irán al espacio, según la planificación del Isro, la Agencia India de Investigación Especial. Comenzaron su entrenamiento en Rusia este lunes, divulgó el portal informativo Russia Today.

El reporte de RT cita un boletín de prensa del Centro de Entramiento de Cosmonautas Gagarin (CPC), ubicado al noreste de Moscú.

El entrenamiento arrancó después de un riguroso proceso de selección que se llevó a cabo en la India por parte de la autoridad espacial de ese país.

Los cuatro pilotos militares comenzaron el entrenamiento en Moscú, el lunes. El centro no divulgó las identidades de los astronautas, pero destacó que "se trata de oficiales con suficiente experiencia".

El reporte de RT recogió las declaraciones de Pavel Vlasov, director del Centro Gagarin, (CPC). "Todos los candidatos sirvieron como pilotos de combate en la Fuerza Aérea de la India". Comentó el jefe de la instalación: "Nos complace cooperar con el lado indio en el campo de la exploración especial", agregó la página oficial del CPC.

El CPC, que funciona desde la década de 1960, brindará a los astronutas indios entrenamiento físico y de manejo de las naves Soyuz, emblema del programa espacial ruso. Además recibirán adiestramiento con la simulación de aterrizaje irregular en diversas condiciones atmosféricas y de terreno.

Ya el Isro había presentado, a finales de enero, el modelo de la mujer robot que volará al espacio como prueba de la nave espacial india, El prototipo puede incluso, articular los labios. El portal de tecnología Qore publicó un reporte en el que muestra a Vyonmmitra, la humanoide que tripulará la aeronave Ganganyaan.

First half humanoid that will be a part of @isro Gaganyaan unmanned mission. Humanoid will take off into space this December 2020 pic.twitter.com/BLHFNZNv3S

— Nagarjun Dwarakanath (@nagarjund) January 22, 2020