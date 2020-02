Coparmex pide mayor seguridad y regulación en zonas de sexoservidoras

Más y mejores estrategias de seguridad pidió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Puebla, luego de que un grupo de delincuentes se robara 16 camiones cargados con mercancía de la empresa Supertrack en días recientes.

Fernando Treviño, presidente del organismo empresarial sentenció que no basta con la firma de convenios de seguridad, si no se visibilizan los resultados en materia de seguridad que es un problema que aqueja a todos los sectores de la sociedad.

“Las autoridades tienen que garantizar la seguridad porque como ciudadanos desean sentirse seguros, mejores policías, que están más armados, con tecnología para ello se necesita exigirlo”, comentó.

Indicó que los cambios en los y las titulares en seguridad pública es una tarea de los ayuntamientos, pero lo que se requiere de manera urgente es mayor vigilancia e inteligencia policial.

Cuestionado sobre el desbordamiento de la prostitución que existe en el primer cuadro de la capital, indicó que es un tema general y debe ser regulado por las autoridades competentes.

“No solo la prostitución está desbordada, la delincuencia, las drogas, los ambulantes, resultado del desorden que se tiene en el tema de regulación municipal que da los permisos de todas las actividades”, sentenció.

El empresario alertó que de no regular todos los giros negros, podrían causar problemas en las escuelas, además de perjudicar la imagen urbana del Centro Histórico.