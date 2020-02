Ingrid Escamilla: la fanática de Harry Potter que sufrió el horror de un feminicida

View this post on Instagram

*Solo Dios sabe por qué y cómo hace las cosas* 🙌🙏 A mi me dio al mejor papá de mundo mundial que pueda haber existido en el mundo y otros planetas. 🌎💫 Nadie me cuida como él, nadie me abraza como él, nadie me da consejos como él, nadie me dice que me quiere como él,nadie absolutamente nadie ni nada me ama como lo hace él. Mi papá para mi y para muchos ha sido y será un ejemplo de vida a seguir, inigualable, único y maravilloso, su excepcional manera de ver las cosas y solucionarlas, un hombre inteligente que ha sabido ser madre y padre en distintos tiempos! 👕👗👏 Nadie como él! Fuerte, amoroso, inteligente, valiente, responsable, entregado y dedicado entre otras cosas! Para mí, mi orgullo y mi motor de vida! ❤️👫👏👏👏