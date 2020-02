Kim Kardashian genera dudas sobre radical cambio de look: Es una peluca dice su hermana Kylie

La socialité y empresaria Kim Kardashian vuelve a generar polémica y debate en las redes sociales, pero ahora con un radical cambio de look con el que muchos quedaron sorprendidos, pues se trata de un rubio muy claro que ella nunca había lucido. Sin embargo, su hermana menor Kylie aseguró que se trataba de una peluca.

Este es el lugar que nunca ha usado Kim Kardashian de su lujosa mansión La socialité mostró más espacios de su casa y reveló que no ha usado la piscina que generó tanta polémica entre ella y su esposo Kanye quien influyó en gran parte de la construcción de cada espacio.

Kim Kardashian genera dudas sobre radical cambio de look

En el video se muestra a Kim siendo maquillada y atendida por su estilista quien no escatima en detalles para hacer que su larga melena ahora rubia muy platinada luzca impecable. Esto generó sorpresa, pues Kim no dio ningún aviso o seña de que se realizaría algún cambio de look. Hubo quienes mientras revisaban las redes creyeron que se trataba de Beyoncé y no de la esposa de Kanye West.

Kylie desmiente el cambio de look: asegura que es una peluca

Ante el impacto generado en las redes sociales, Kylie no dudó en crear polémica, por lo que publicó la historia con la fotografía de la nueva imagen de Kim, a quien etiquetó, y reveló que se trataba de una peluca:

"Nosotras sabemos que es una peluca @Kimkardashian", con esto creó aún más dudas y comentarios en las redes sociales.

"Kylie es como nosotras que desmentimos a nuestras hermanas", "Oh por Dios, ahora Kim es rubia", "Kylie nos genera duda", fueron algunas de las reacciones inmediatas a esta publicación de la que aún no se ha hecho oficial si se trata de un nuevo look o se trataba de una sesión en la que Kim decidió arriesgarse y ser rubia por unas horas.

Y aunque no es la primera vez que alguna de las mujeres del clan Kardashian cambia de tono de cabello, sí sería la primera vez que Kim lo lleva a un rubio muy extremo para su piel morena.

Captura de pantalla

